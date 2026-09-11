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Adıyaman’da silahlı kavgada 1 kişi öldü

Adıyaman’da silahlı kavgada 1 kişi öldü
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Adıyaman’ın Kahta ilçesinde 2 kişi arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde 2 kişi arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü.

Edinilen bilgilere göre olay, Kahta ilçesi Karşıyaka Mahallesi El Kahtavi Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, alacak verecek meselesi nedeniyle Erkan A. ile Cihat Kalan (28) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Erkan A.'nın silahla ateş etmesi sonucu Cihat Kalan ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Kalan, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen Cihat Kalan hayatını kaybetti.

Olayın ardından polis ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Yapılan arama çalışmaları neticesinde şüpheli Erkan A. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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