Adıyaman'da silahlı kavga: 3 kişi yaralandı

Adıyaman'ın Yeşilyurt Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kadın yaralandı. Yaralılar Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kavgaya karışan bir şüpheli ise polis tarafından yakalandı.