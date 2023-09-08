Adıyaman'da silahlı kavga: 3 kişi yaralandı
Adıyaman'ın Yeşilyurt Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kadın yaralandı. Yaralılar Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kavgaya karışan bir şüpheli ise polis tarafından yakalandı.
Adıyaman'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.
Yeşilyurt Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada çevrede bulunan 3 kadın, saçmaların isabet etmesi sonucu yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kavgaya karışan bir şüpheli, polis ekiplerince bir evin çatısında yakalandı.
Kaynak: AA / 3. Sayfa