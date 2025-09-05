Haberler

Adıyaman'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 1 Kişi Gözaltına Alındı

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı'nın düzenlediği operasyonda, silah kaçakçılığı yaptığı değerlendirilen bir şahıs yakalandı. İkametinde yapılan aramalarda çeşitli silah ve fişekler ele geçirildi.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince silah kaçakçılığına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 1 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsat ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, elindeki silahları satmak için müşteri aradığı değerlendirilen şahsın adresine baskın yapıldı.

Şüphelinin ikametinde yapılan aramalarda; 2 adet tabanca, 4 adet şarjör, 3 adet av tüfeği ve 280 adet tabanca fişeği ele geçirilerek el konuldu. Gözaltına alınan şahıs ifadesi alınmak üzere jandarma komutanlığına götürülerek hakkında işlem başlatıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

