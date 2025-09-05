Adıyaman'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 1 Kişi Gözaltına Alındı

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince silah kaçakçılığına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 1 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsat ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, elindeki silahları satmak için müşteri aradığı değerlendirilen şahsın adresine baskın yapıldı.

Şüphelinin ikametinde yapılan aramalarda; 2 adet tabanca, 4 adet şarjör, 3 adet av tüfeği ve 280 adet tabanca fişeği ele geçirilerek el konuldu. Gözaltına alınan şahıs ifadesi alınmak üzere jandarma komutanlığına götürülerek hakkında işlem başlatıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN