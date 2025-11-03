Adıyaman'da Seyir Halindeki Otomobil Yangın Üstüne Yangın

Adıyaman'da seyir halindeki otomobil alev alarak yandı.

Edinilen bilgilere göre, Turgut Reis Mahallesi eski devlet hastanesi yakınlarında seyir halindeki bir otomobil alev aldı. Otomobilin motor kısmında çıkan yangına sürücü ile çevredeki vatandaşlar müdahale ederek, itfaiye ekiplerini aradı. Olay yerine gelen ekipler tarafından yangına müdahale edilerek, soğutma çalışması yapıldı. Araçta hasara yol açan yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ADIYAMAN