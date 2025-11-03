Adıyaman'da Seyir Halindeki Otomobil Yangın Üstüne Yangın
Adıyaman'da seyir halindeki bir otomobil, motor kısmında çıkan yangın sonucu alev aldı. Sürücü ve vatandaşlar, yangına müdahale edip itfaiye çağırdı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürerek soğutma çalışmaları yaptı.
Edinilen bilgilere göre, Turgut Reis Mahallesi eski devlet hastanesi yakınlarında seyir halindeki bir otomobil alev aldı. Otomobilin motor kısmında çıkan yangına sürücü ile çevredeki vatandaşlar müdahale ederek, itfaiye ekiplerini aradı. Olay yerine gelen ekipler tarafından yangına müdahale edilerek, soğutma çalışması yapıldı. Araçta hasara yol açan yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ADIYAMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel