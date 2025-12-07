Seyir halindeki araç yanarak hurdaya döndü

Adıyaman'ın Besni ilçesinde bir araç seyir halinde olduğu sırada yanarak hurdaya döndü.

Edinilen bilgilere göre, Besni ilçesinde seyir halinde olan bir araç henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı alev aldı. Alevler kısa sürede bütün otomobili sardı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yapılan müdahaleler sonucunda yangın söndürüldü. Ölen yada yaralanan olmazken araç kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN