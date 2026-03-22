Sele kapılan traktördeki 4 kişi kurtarıldı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde sele kapılan traktördeki 4 kişi yapılan çalışmalar sonucunda kurtarıldı.

Besni ilçesi Dikilitaş mevkii Domuz Yalağı bölgesinde 36 AL 959 plakalı traktör sel sularına kapıldı. Traktörde bulunan Muttalip Uğur, Hacı Uğur, Yunus Tekin ve Hacı Ali Uğur, kendilerini sele kapılan traktörden güçlükle kurtararak kayalıklara doğru yüzdü. Karaya ulaşan 4 şahsın güvenli alana getirilmesi için ekiplerle bilgi verildi. Olay yerine sağlık, jandarma, AFAD, itfaiye ve UMKE ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin çalışmaları neticesinde kurtarıldı. Herhangi bir yaralanmaları bulunmayan 4 kişiye olay yerinde bulunan sağlık ekiplerince müdahale edildi.

Suda kalan traktörün ise ilerleyen zamanlarda kurtarılması bekleniliyor. - ADIYAMAN

