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Adıyaman'da Şarampole Yuvarlanan Otomobilde Bir Yaralı

Adıyaman'da Şarampole Yuvarlanan Otomobilde Bir Yaralı
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Adıyaman'ın Besni ilçesinde kontrolünü kaybeden otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Ertuğrul G., idaresindeki 02 AAU 914 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Adıyaman'ın Besni ilçesinin Kozluca mevkiinde şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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