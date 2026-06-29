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Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
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Adıyaman'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje çarpıp takla attı. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'da refüje çarparak takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Altınşehir Mahallesi Üniversite Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Sadık Avcı idaresindeki 02 HS 935 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak takla attı. Ters dönen araçta sürücü yaralandı.

Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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