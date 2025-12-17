Adıyaman'ın 'Polis Emel'i hayatını kaybetti

Adıyaman'da 'Polis Emel' olarak bilinen ve vatandaşların gönüllerinde taht kuran zihinsel engelli Emel Şahan, geçirdiği kaza sonrası tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, 21 Kasım 2025 tarihinde Atatürk Bulvarı Adliye Binası önündeki yaya geçidinde meydana gelmişti. Emel Şahan (47) yolun karşı tarafına geçerken sürücüsü öğrenilemeyen 34 DDG 318 plakalı hafif ticari araç çarpmış ve Şahan, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı.

Sağlık durumu ciddiyetini koruyan Emel Şahan'ın kaza geçirdiğini duyan vatandaşlar hastaneye giderek destek olmak istemişti. 27 gündür hastanede tedavi altında olan Emel Şahan, yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Emel Şahan'ın cenazesi, tamamlanan işlemlerin ardından hastanede morguna kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN