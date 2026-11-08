Adıyaman'da parkta darp edilen kişi yaralandı, saldırgan olay yerinden kaçtı

Adıyaman'da parkta oturan bir kişi, uğradığı saldırı sonucu yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Merkez 30 Ağustos Caddesi yakınlarında bulunan bir park içerisinde oturan B.H., bir kişinin saldırısına uğradı. Henüz kimliği belirlenemeyen şahsın, bilinmeyen bir nedenle saldırısına uğrayan B.H., darp neticesi yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan B.H'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken saldırgan şahsın olay yerinden kaçarak kayıplara karıştığı öğrenildi.

Öte yandan önceki gün de Mehmet P. (45) isimli bir kişi de Sümerevler Mahallesi Eğriçay Parkı içerisinde uğradığı baltalı saldırı sonucu boynundan aldığı darbe ile ağır yaralanmış ve saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişiler olay yerinden kaçarak kayıplara karışmıştı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı