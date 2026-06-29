Park halindeki motosiklet çalındı

Adıyaman'da, park halindeki bir motosiklet kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar tarafından çalındı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Siteler Mahallesi Örenli TOKİ'lerde park halinde bulunan Yunus Özavcı'ya ait 02 ADJ 570 plakalı motosiklet, kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar tarafından çalındı. Bir süre sonra durumu fark eden Özavcı, polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri konuyla ilgili incelemelerde bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı