Adıyaman'da Park Halindeki Motosiklet Çalındı
Adıyaman merkez Bahçelievler Mahallesi'nde park halindeki Yusuf Muhammed Elşeyh'e ait motosiklet kimliği belirsiz şahıslar tarafından çalındı. Olay sonrası polis ekipleri inceleme başlatarak motosikletin bulunması için çalışmalar yürütüyor.
Adıyaman'da, park halindeki motosiklet kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar tarafından çalındı.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Bahçelievler Mahallesi 903 Sokak içerisinde park halinde olan Yusuf Muhammed Elşeyh'e ait 02 MA 2486 plakalı motosiklet, kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar tarafından çalındı. Motosikletinin çalındığını fark eden Yusuf Muhammed Elşeyh, polis ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri incelemelerde bulundu. Polis ekipleri motosikletin bulunması için çalışma başlattı.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN