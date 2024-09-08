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Adıyaman'da Park Halindeki Motosiklet Çalındı

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Adıyaman merkezinde park halinde olan bir motosiklet, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından çalındı. Motosiklet sahibi durumu polise bildirdi ve polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu. Soruşturma devam ediyor.

Adıyaman'da, park halindeki bir motosiklet şahıs yada şahıslar tarafından çalındı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Sümerevler Mahallesi 1756 Sokak içerisinde park halinde olan Sedat Kaya'ya ait 27 AFP 63 plakalı motosiklet, kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar tarafından çalındı. Bir süre sonra durumu fark eden Kaya, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri incelemelerde bulundu. Polis ekipleri motosikletin bulunması için çalışma başlattı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Motosiklet Hırsızlık 3-sayfa Güncel Polis

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