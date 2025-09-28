Haberler

Adıyaman'da Park Halindeki Kamyon Yangın Çıkardı

Adıyaman'da Park Halindeki Kamyon Yangın Çıkardı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde park halindeki bir kamyon, henüz belirlenemeyen bir sebeple alev aldı. Yangın, çevrede paniğe yol açarken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Olayda büyük çapta maddi hasar meydana geldi ve inceleme başlatıldı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde park halindeki kamyon alev alarak yandı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Gölbaşı ilçesi Haydarlı köyü Sorgun mezrasında park halinde bulunan bir kamyon, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Kısa sürede büyüyen yangın, çevrede paniğe neden oldu.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, kamyonda büyük çapta maddi hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeni henüz netlik kazanmazken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Kütahya'da 5.4 büyüklüğünde deprem! İstanbul ve İzmir'de de hissedildi

Kütahya'da korkutan deprem! İstanbul'da da büyük panik yaşandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İşte gazetecinin Nejat İşler'e kafa attığı an

Kavgada yeni görüntüler!! Gazetecinin Nejat İşler'e kafa attığı an
Erdoğan'ın başdanışmanı açıkladı! İşte Terörsüz Türkiye sürecinde atılacak 7 adım

Erdoğan'ın Başdanışmanı açıkladı! İşte süreçte atılacak 7 adım
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.