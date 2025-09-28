Adıyaman'da Park Halindeki Kamyon Yangın Çıkardı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde park halindeki kamyon alev alarak yandı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Gölbaşı ilçesi Haydarlı köyü Sorgun mezrasında park halinde bulunan bir kamyon, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Kısa sürede büyüyen yangın, çevrede paniğe neden oldu.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, kamyonda büyük çapta maddi hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeni henüz netlik kazanmazken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ADIYAMAN