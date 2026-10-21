Adıyaman'da otomobil, yaya geçidindeki elektrikli bisiklete çarptı; 1 kişi yaralandı

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Adıyaman'da yaya geçidinden geçen elektrikli bisiklet ile otomobilin çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Bahçelievler Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde Barış E. yönetimindeki 13 AE 260 plakalı otomobil, yaya geçidinden geçmekte olan Nusret Ü.'nün kullandığı elektrikli bisikletle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle elektrikli bisiklet sürücüsü yola savrularak yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü Nusret Ü., sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı