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Otomobil yer üstü yangın hidrantını devirip geçti

Otomobil yer üstü yangın hidrantını devirip geçti
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Adıyaman İndere TOKİ'lerde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil, yer üstü yangın hidrantına çarptı. Hidrant parçalanırken yüksek basınçlı su aktı. Kazada ölen veya yaralanan olmazken, araçta ve hidrantta hasar oluştu. Polis ve teknik ekip olay yerinde inceleme yaptı.

Adıyaman'da kontrolden çıkan bir otomobil yer üstü yangın hidrantını devirip geçti.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez İndere TOKİ'lerde bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki yer üstü yangın hidrantına çarptı. Otomobilin çarparak parçaladığı hidranttan yüksek basınçlı sular aktı. Yaşanan kaza sonrası olay yerine polis ekipleri ile teknik ekip sevk edildi. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda araçta ve hidrantta hasar meydana geldi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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