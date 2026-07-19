Adıyaman'da kontrolden çıkan bir otomobil yer üstü yangın hidrantını devirip geçti.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez İndere TOKİ'lerde bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki yer üstü yangın hidrantına çarptı. Otomobilin çarparak parçaladığı hidranttan yüksek basınçlı sular aktı. Yaşanan kaza sonrası olay yerine polis ekipleri ile teknik ekip sevk edildi. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda araçta ve hidrantta hasar meydana geldi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı