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Adıyaman'da Otomobil ve Otobüs Çarpışması: 3 Yaralı

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Adıyaman'da meydana gelen kazada, iki otomobil ve yolcu otobüsü çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'da iki otomobil ve yolcu otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, T.A. idaresindeki 02 FH 277 plakalı şehir içi yolcu otobüsü ile İ.Ö. idaresindeki 02 ADH 528 plakalı otomobil ve M.D., idaresindeki 41 ADN 752 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı Köy Hizmetleri Kavşağı yakınlarında çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücülerden İ.Ö., ile araçta bulunan Gülsüm Ö., ve Gönül Ö., yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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