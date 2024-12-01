Adıyaman'da Otomobil ve Motosiklet Çarpıştı, 1 Yaralı

Adıyaman'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, M.A. idaresindeki 34 GVH 776 plakalı motosiklet ile M.Ö. idaresindeki 34 FA 7619 plakalı otomobil Turgut Reis Mahallesi Hükümet Meydanı yakınlarında çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü M.A. yere savrularak yaralandı. Yaralı olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN