Adıyaman'da Otomobil ve Biçerdöver Çarpıştı: 6 Yaralı

Adıyaman'da Otomobil ve Biçerdöver Çarpıştı: 6 Yaralı
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Adıyaman - Kahta kara yolunda meydana gelen kazada, otomobilin biçerdöverle çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, sağlık durumları iyi.

Adıyaman'da, otomobilin biçerdöver ile çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Y.K., idaresindeki 06 CTS 760 otomobil ile A.H.A., idaresindeki biçerdöver, Adıyaman - Kahta kara yolu Hasancık mevkiinde çarpıştı. Meydana gelen kazanın şiddetiyle otomobil takla attı. Kazada otomobilde bulunan 6 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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