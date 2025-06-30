Adıyaman'da Otomobil ve Biçerdöver Çarpıştı: 6 Yaralı

Adıyaman'da, otomobilin biçerdöver ile çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Y.K., idaresindeki 06 CTS 760 otomobil ile A.H.A., idaresindeki biçerdöver, Adıyaman - Kahta kara yolu Hasancık mevkiinde çarpıştı. Meydana gelen kazanın şiddetiyle otomobil takla attı. Kazada otomobilde bulunan 6 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN