Adıyaman'da Otomobil Takla Attı, Yaralı Yok

Adıyaman'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla atarak şarampole yuvarlandı.

Edinilen bilgilere göre, idaresindeki Y.A. idaresindeki 13 FA 483 plakalı otomobil, Adıyaman- Kahta karayolu Hasancık Köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Takla atan otomobil daha sonra şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada ölen ya da yaralanan olmazken araçta hasar meydana geldi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN