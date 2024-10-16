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Adıyaman'da Otomobil Takla Attı: 1 Yaralı

Adıyaman'da Otomobil Takla Attı: 1 Yaralı
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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bir otomobilin takla atması sonucu sürücü Nuh Mehmet Ö. yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobilin takla atması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Gölbaşı istikametinden Adıyaman istikametine gitmekte olan Nuh Mehmet Ö. idaresindeki WQX190 plakalı otomobil Akpınar Köyü girişinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Meydana gelen kazada sürücü Nuh Mehmet Ö. yaralandı.

Yaralı kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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