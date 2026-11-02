Adıyaman'da otomobil lastiği patlayınca bariyerlere çarptı, ölen ve yaralanan olmadı

Adıyaman'da otomobil lastiği patlayınca bariyerlere çarptı, ölen ve yaralanan olmadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adıyaman-Kahta Karayolu Havalimanı Kavşağı yakınlarında lastiği patlayan otomobil kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken araçta hasar oluştu, sürücü ve yakınları aracı kontrollü şekilde yol kenarına çekti.
Adıyaman'da, lastiği patlayan otomobil kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.
Edinilen bilgilere göre, sürücüsü öğrenilemeyen 33 PL 859 plakalı otomobil, Adıyaman- Kahta Karayolu Havalimanı Kavşağı yakınlarında lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çaptı. Meydana gelen kazada ölen yada yaralanan olmazken araçta hasar meydana geldi.
Yaşanan kaza sonrası araç sürücüsü ve içerisindeki yakınları aracı kontrollü bir şekilde yol kenarına çekti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı