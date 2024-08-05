Adıyaman'da Otomobil Kazası: 5 Kişi Yaralandı

Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Atatürk Bulvarı Hastane Kavşağı yakınlarında Barış E., idaresindeki 02 ABZ 722 plakalı otomobil ile Gökhan İ., idaresindeki D TR 43 yabancı plakalı otomobille çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücülerden Barış E., ile yabancı plakalı otomobilde bulunan Melike İ., Abdülaziz İ., Fahite İ., ve Melike İ., yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN