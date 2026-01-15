Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Adıyaman'da, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman- Gölbaşı Karayolu Besni Yol Ayrımı Kavşağında S.E., idaresindeki Hyundai marka 02 AFV 453 plakalı otomobil ile M.Y., idaresindeki 02 AGB 988 plakalı otomobille çarpıştı. Meydana gelen kazada her iki aracın sürücüsü ile araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralanan toplam 4 kişi, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Besni ve Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN