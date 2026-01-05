Haberler

Otomobil şarampole girdi: 2 yaralı

Otomobil şarampole girdi: 2 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adıyaman'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün şarampole yuvarlandığı otomobilde 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin şarampole girmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman'ın Kahta- Diyarbakır Karayolu Salkımbağı yol ayrımında Abuzer G., idaresindeki 02 HP 900 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada otomobilde bulunan Rüzgar Aras İ., ile Muhammed Efe G., yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Memur ve emeklinin dört gözle beklediği enflasyon rakamları açıklandı

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mardin'de 2 kız kardeş evde silahla vurulmuş halde ölü bulundu

2 kız kardeş evde silahla vurulmuş halde ölü bulundu
Kaza değil cinayet! Yarış yaparken 3 genci hayattan kopardı

Yarışırken 3 genci hayattan kopardı, aracını bırakıp kayıplara karıştı
Türk futbolunda yer yerinden oynayacak! Bahis ve şike soruşturmasında yeni dalga

Sıra onlara geldi! Türk futbolunda bu hafta yer yerinden oynayacak
İrfan Can Kahveci'ye sürpriz teklif

"Tamam" derse formayı giyecek! İrfan Can'a sürpriz teklif
Mardin'de 2 kız kardeş evde silahla vurulmuş halde ölü bulundu

2 kız kardeş evde silahla vurulmuş halde ölü bulundu
Trump, şimdi de Grönland'ı istiyor: Güzellikle vermezse Danimarka ekonomisini çökertirim

"Güzellikle vermezlerse, ekonomisini çökertirim"
-30'da ölümün soğuk yüzü! Tam 2 bin mezar kazıldı

-30'da ölümün soğuk yüzü! Tam 2 bin mezar kazıldı