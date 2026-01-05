Otomobil şarampole girdi: 2 yaralı

Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin şarampole girmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman'ın Kahta- Diyarbakır Karayolu Salkımbağı yol ayrımında Abuzer G., idaresindeki 02 HP 900 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada otomobilde bulunan Rüzgar Aras İ., ile Muhammed Efe G., yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN