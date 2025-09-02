Haberler

Adıyaman'da Otomobil İnşaat Boşluğuna Düştü, Sürücü Yaralandı

Adıyaman'da Otomobil İnşaat Boşluğuna Düştü, Sürücü Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'ın Besni ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu inşaat boşluğuna düşen otomobilin sürücüsü yaralandı. Olay yerine ulaşan ekipler, yaralı sürücüyü araçtan çıkararak hastaneye kaldırdı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde bir binanın inşaat boşluğuna düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, G.B. idaresindeki 27 RL 856 plakalı otomobil, Besni ilçesi Yenikent Erdemoğlu Mahallesi'nde seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan inşaat boşluğuna düştü.

Kazada sürücü G.B. yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Besni İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, sürücüyü sıkıştığı araçtan çıkardı. Yaralı, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Uğurcan'ı Galatasaray'a satan Ertuğrul Doğan'ı zora sokacak video

Uğurcan'ı Galatasaray'a satan Ertuğrul Doğan'ı zora sokacak video
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bebeği kaçırdığını itiraf etti, yakınları inanamadı: Sana iftira attılar

Skandal itirafı bile ailesini ikna etmedi: Sana iftira attılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.