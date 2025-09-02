Adıyaman'da Otomobil İnşaat Boşluğuna Düştü, Sürücü Yaralandı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde bir binanın inşaat boşluğuna düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, G.B. idaresindeki 27 RL 856 plakalı otomobil, Besni ilçesi Yenikent Erdemoğlu Mahallesi'nde seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan inşaat boşluğuna düştü.

Kazada sürücü G.B. yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Besni İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, sürücüyü sıkıştığı araçtan çıkardı. Yaralı, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN