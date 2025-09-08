Adıyaman'da otomobil ile tırın çarpışması sonucu 2 yaralı

Adıyaman'da, otomobil ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman- Şanlıurfa Karayolu Kuyulu Köyü yakınlarında Erkan K., idaresindeki otomobil, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen tırla çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücü Erkan K., ile otomobilde bulunan Zeynel D., yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri, itfaiye ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince arabadan çıkarıldı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN