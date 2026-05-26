Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı

Adıyaman'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman'ın Kahta-Sincik karayolunda H.K. yönetimindeki 02 AGH 764 plakalı otomobil ile R.K. yönetimindeki 02 AAZ 374 plakalı ticari araç, hatalı sollama sonucu çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden hafif ticari araç yoldan çıkarak tarlaya yuvarlandı. Kazada, ticari araç içerisinde bulunan M.K., R.K. ve K.K., yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı