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Adıyaman'da Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Ağır Yaralı

Adıyaman'da Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Ağır Yaralı
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Adıyaman'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu bir kişi ağır yaralandı. Yaralı, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Merkez Örenli Mevki, Jandarma Özel Harekat Komutanlığı yakınlarında İmam B., idaresindeki 02 AB 884 plakalı motosiklet ile sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücülerden İmam B. yaralandı. Yaralı, kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan İmam B.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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