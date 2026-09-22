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Adıyaman'da otomobil ile motosiklet çarpıştı, 1 yaralı hastaneye gitmeyi reddetti

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Adıyaman'da otomobil ile motosiklet çarpıştı, 1 yaralı hastaneye gitmeyi reddetti
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Adıyaman'da Karapınar Mahallesi Karapınar Caddesi'nde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. Sağlık ekiplerinin ambulansta yaptığı ilk müdahaleye rağmen yaralı hastaneye gitmeyi reddetti, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Karapınar Mahallesi Karapınar Caddesi üzerinde F.B. idaresindeki 27 AVE 639 plakalı motosiklet ile Z.Y. idaresindeki 02 ABN 393 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansta ilk müdahalesi yapılan yaralı, hastaneye gitmeyi reddetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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