Otomobilin çarptığı sürüdeki 12 küçükbaş hayvan telef oldu
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan küçükbaş hayvan sürüsüne çarptı. Kazada 12 küçükbaş hayvan telef olurken, jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Adıyaman'da otomobilin çarptığı sürüdeki 12 küçükbaş hayvan telef oldu.
Edinilen bilgilere göre, Kahta-Siverek kara yolunun 5. kilometresinde bir otomobil, yolun karşı tarafına geçmeye çalışan küçükbaş hayvan sürüsüne çarptı. Kazada 12 küçükbaş hayvan telef oldu. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ADIYAMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı