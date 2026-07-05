Adıyaman'da otomobilin çarptığı sürüdeki 12 küçükbaş hayvan telef oldu.

Edinilen bilgilere göre, Kahta-Siverek kara yolunun 5. kilometresinde bir otomobil, yolun karşı tarafına geçmeye çalışan küçükbaş hayvan sürüsüne çarptı. Kazada 12 küçükbaş hayvan telef oldu. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı