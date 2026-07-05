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Otomobilin çarptığı sürüdeki 12 küçükbaş hayvan telef oldu

Otomobilin çarptığı sürüdeki 12 küçükbaş hayvan telef oldu
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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan küçükbaş hayvan sürüsüne çarptı. Kazada 12 küçükbaş hayvan telef olurken, jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Adıyaman'da otomobilin çarptığı sürüdeki 12 küçükbaş hayvan telef oldu.

Edinilen bilgilere göre, Kahta-Siverek kara yolunun 5. kilometresinde bir otomobil, yolun karşı tarafına geçmeye çalışan küçükbaş hayvan sürüsüne çarptı. Kazada 12 küçükbaş hayvan telef oldu. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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