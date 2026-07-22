Gölbaşı'nda çıkan örtü yangını kontrol altına alındı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde çıkan örtü yangını söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı ilçesine bağlı Ak Toprak köyü kırsalında örtü yangını meydana geldi. Çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda bir çok ağaçta zarar gördü.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı