Gölbaşı'nda çıkan örtü yangını kontrol altına alındı
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde çıkan örtü yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında can kaybı olmazken çok sayıda ağaç zarar gördü.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde çıkan örtü yangını söndürüldü.
Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı ilçesine bağlı Ak Toprak köyü kırsalında örtü yangını meydana geldi. Çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda bir çok ağaçta zarar gördü.
Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı