Adıyaman'da Ormanlık Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı

Adıyaman'da Ormanlık Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı
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Adıyaman merkez Karadağ Ormanlık alanında çıkan örtü yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemedi, ölü ya da yaralı yok.

Adıyaman'da, ormanlık alanda meydana gelen örtü yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Karadağ Ormanlık alan içerisinde yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan yangını fark eden vatandaşlar itfaiye ekiplerine bilgi verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin müdahaleleri sonucunda ormanlık alandaki örtü yangını kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı olay sonrasında itfaiye ekipleri soğutma çalışmalarının ardından olay yerinden ayrıldı.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

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