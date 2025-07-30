Adıyaman'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Adıyaman'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
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Adıyaman merkezine bağlı Derinsu Köyü'nde çıkan orman yangını, itfaiye ekipleri ve köylülerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında ölen veya yaralanan olmadı, ancak birçok meşe ağacı zarar gördü.

Adıyaman'da, ormanlık alan içerisinde meydana gelen yangın söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkeze bağlı Derinsu Köyü'nün Oruçlu Mezrası yakınlarında yer alan ormanlık alanda yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenlerle yanan yangın kısa sürede büyüdü. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, köylülerinde müdahalesiyle yangını kontrol altına alarak söndürdü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda bir çok meşe ağacı zarar gördü.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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