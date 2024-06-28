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Adıyaman'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

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Adıyaman'ın Sincik ilçesinde meydana gelen orman yangını kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında 30 dönümlük alanda birçok ağaç zarar gördü.

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde meydana gelen orman yangını korkuttu.

Edinilen bilgilere göre, Sincik ilçesine bağlı Sakız Köyü yakınlarında kuru ot yangını meydana geldi. Çıkan yangın rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüyerek ormanlık alana sıçradı. Yangını fark eden vatandaşlar bir yandan alevlere müdahale ederken bir yandan da durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda 30 dönümlük alanda bir çok ağaç zarar gördü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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