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Besni'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Besni'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
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Adıyaman'ın Besni ilçesinde meşe ağaçlarının yoğun olduğu ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü. Yaklaşık 50 hektar alanın zarar gördüğü yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde meydana gelen orman yangınına hem havadan hem de karadan müdahale edildi.

Edinilen bilgilere göre, Besni ilçesi Karaağaç ile Yelbastı köyleri arasındaki meşe ağaçlarının yoğun olduğu ormanlık alanda yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi ile yangın söndürme helikopterleri sevk edildi. Ekiplerin hem havadan hem de karadan yapmış olduğu müdahaleler sonucunda alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaklaşık 50 hektar alanın yandığı belirtildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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