Adıyaman'da Öğretmen Selim Geçeci Evinde Ölü Bulundu

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, Türkçe öğretmeni Selim Geçeci, okula gitmeyince merak edilen evinde ölü bulundu. Olayın kesin nedeni otopsi ile belirlenecek.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde evinde yalnız yaşayan 42 yaşındaki öğretmen, ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesi Balkar Ortaokulu'nda Türkçe öğretmeni olarak görev yapan Selim Geçeci (42), okula gitmeyince şüphelenen okul idaresi Cumhuriyet Mahallesi 109 sokakta bulunan evine gitti. Kapı zilini uzun süre çalmalarına cevap gelmeyince polise ihbarda bulunuldu. Olay yerine gelen polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Balkona uzatılan merdiven ile eve giren ekipler, Selim Geçeci'nin cansız bedeniyle karşılaşıldı. Olay yerinde alınan güvenlik önlemlerinin ardından cenazede incelemelerde bulunuldu. Selim Geçeci'nin cenazesi, hastane morguna kaldırılırken kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından belirleneceği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

