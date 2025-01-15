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Adıyaman'da Nesli Tükenmekte Olan Çizgili Sırtlan Araç Çarpmasıyla Öldü

Adıyaman'da Nesli Tükenmekte Olan Çizgili Sırtlan Araç Çarpmasıyla Öldü
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Adıyaman'ın Besni ilçesinde, nesli tükenme tehlikesi altında olan çizgili sırtlan, bir araç tarafından çarpılarak hayatını kaybetti. Köylüler tarafından beslenen ve mağaralarda yaşayan sırtlandan biri, yaklaşık 7 ay önce dünyaya gelmişti. Olayı gören bir vatandaş, sürücüleri bu hayvanlara karşı duyarlı olmaya çağırdı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan çizgili sırtlan, araç çarpması sonucu öldü.

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) kategorilerine göre Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi'nde yer alan çizgili sırtlana Besni ilçesi Kızılin köy yolunda araç çarptı.

Kızılin köyünün çevresinde yer alan mağaralarda yaşadığı tespit edilen sırtlanlardan yaklaşık 7 ay önce dünyaya gelen 2 yavrudan birisi gece karanlığında aracın çarpması sonucu öldü. Köylüler tarafından sürekli beslenen sırtlanlardan birisi öldü.

Yoldaki çizgili sırtlanı fark eden ve aracından inen Ramazan Bilici isimli vatandaş, sırtlanı öyle görünce duygulandı.

Ramazan Bilici, sürücüleri duyarlı olmaları konusunda uyardı.

Ramazan Bilici, "Nesli tükenmekte olan bu 7 aylık çizgili sırtlan. Özellikle yoldan geçerken sırtlanları gördüğümüz zaman duyarlı olalım. Bu hayvanlar hiçbir zaman canlıya zarar vermez" dedi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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