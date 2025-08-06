Adıyaman'da Motosikletli Şahıslardan Silahlı Saldırı

Adıyaman'da Motosikletli Şahıslardan Silahlı Saldırı
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Adıyaman'ın Bahçecik Mahallesi'nde yürüyen 18 yaşındaki Muhammed Arda Ö., motosikletli şahısların silahlı saldırısına uğrayarak yaralandı. Hastaneye kaldırılan gencin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Saldırganlar olay yerinden kaçtı.

Adıyaman'da bir genç, motosikletli şahısların silahlı saldırısına uğraması sonucu yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Bahçecik Mahallesinde kaldırımda yürüyen Muhammed Arda Ö. (18), isimli kişi, kimlikleri henüz tespit edilemeyen motosikletli şahısların silahlı saldırısına uğradı. Ayağından vurulan genç, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken motosikletli saldırganlar ise olay yerinden hızla kaçarak kayıplara karıştı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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