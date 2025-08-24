Adıyaman'da Motosikletin Yayaya Çarpması Sonucu 3 Yaralı

Adıyaman'da Motosikletin Yayaya Çarpması Sonucu 3 Yaralı
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana gelen kazada, motosikletin yayaya çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bir motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yayaya çarptı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü ve motosiklette bulunan yolcu ile yaya yaralandı. Yaralanan toplam 3 kişi, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
