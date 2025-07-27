Adıyaman'da Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Adıyaman'da Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı
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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 19 yaşındaki iki genç ağır yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçesine bağlı Bağbaşı köyü yakınlarında 02 KM 177 plakalı motosiklet ile 55 RD 383 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada motosiklette bulunan 19 yaşındaki Hasan Koca ve Ramazan Dolaş yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı gençler, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan her iki yaralı, sağlık durumlarının ciddiyetini koruması üzerine Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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