Adıyaman'da Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Adıyaman'da Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı
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Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı. Yaralılar, hastanede tedavi altına alındı.

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Çelikhan ilçesinin Mahmut Nedim Ökmen Mahallesinde Murat Çalğım yönetimindeki 06 KOJ 76 plakalı otomobil ile Çağrı Keskinkılıç yönetimindeki 02 HS 741 plakalı motosiklet çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Çağrı Keskinkılıç ile motosiklette bulunan Salih Günay yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Çelikhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan her iki yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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