Adıyaman'da Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Adıyaman'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Altınşehir Mahallesi Üniversite Kavşağında Yusuf Cem Ç., idaresindeki 07 CND 676 plakalı motosiklet ile sürücüsü öğrenilemeyen 34 FNN 011 plakalı otomobille çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücü Yusuf Cem Ç., yaralandı. Yaralanan Yusuf Cem Ç., yaralandı. Yaralanan sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN