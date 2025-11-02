Haberler

Adıyaman'da Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Adıyaman'da Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı
Güncelleme:
Adıyaman merkez Altınşehir Mahallesi'nde meydana gelen kazada motosiklet ile otomobil çarpıştı. Motosiklet sürücüsü Yusuf Cem Ç. yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Altınşehir Mahallesi Üniversite Kavşağında Yusuf Cem Ç., idaresindeki 07 CND 676 plakalı motosiklet ile sürücüsü öğrenilemeyen 34 FNN 011 plakalı otomobille çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücü Yusuf Cem Ç., yaralandı. Yaralanan Yusuf Cem Ç., yaralandı. Yaralanan sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
