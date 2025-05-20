Adıyaman'da Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Adıyaman'da motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Mustafa A., idaresindeki 02 SDZ 734 plakalı motosiklet ile sürücüsü öğrenilemeyen 02 HE 494 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı Meslek Lisesi Kavşağında çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Mustafa A., yaralandı. Yaralı Mustafa A'ya olay yerine gelen sağlık ekiplerince müdahale edildi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Mustafa A., hastaneye gitmeyi kabul etmedi. Kazaya karışan motosiklet ile otomobil ise polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN