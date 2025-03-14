Adıyaman'da Motosiklet ve Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde motosiklet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesi Malatya kara yolu 1 Nisan Bulvarı üzerinde Bekir Hulusi T. idaresindeki 27 AHN 005 plakalı hafif ticari araç ile Hüseyin Sarıgül idaresindeki 35 BRC 641 plakalı motosiklet çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Hüseyin Sarıgül ile yanında bulunan Fatma Sözdemir yaralandı. Her iki yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Hüseyin Sarıgül hayati tehlikesi nedeniyle sevk edildiği Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ADIYAMAN