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Adıyaman'da Motosiklet Kazası: 1 Yaralı

Adıyaman'da Motosiklet Kazası: 1 Yaralı
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Adıyaman Üniversitesi içerisinde iki motosikletin çarpışması sonucu Osman Çoru yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı ve yaralı hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da iki motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Altınşehir Mahallesi Adıyaman Üniversitesi içerisinde meydana geldi.

Osman Çoru idaresindeki 02 AEH 661 plakalı motosiklet ile sürücüsü öğrenilemeyen 02 ADH 802 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürücü Osman Çoru yaralandı. Yaralı olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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