Adıyaman'da Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Adıyaman'da Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
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Adıyaman-Çelikhan kara yolunda meydana gelen motosiklet kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Adıyaman'da kontrolden çıkıp devrilen motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgilere göre; kaza, Adıyaman- Çelikhan kara yolunun 30'uncu kilometresinde meydana geldi. Sürücüsü belirlenemeyen plakasız motosiklet, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada motosikletteki Serhat Özel olay yerinde hayatını kaybederken Doğan Ünlü ise yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada ölen Serhat Özel'in cenazesi ise jandarma ekiplerince yapılan incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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