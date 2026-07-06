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Motosikletle çarpışan otomobil sürücüsü kaçtı: 1 yaralı

Motosikletle çarpışan otomobil sürücüsü kaçtı: 1 yaralı
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Adıyaman'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Kaza sonrası otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı.

Adıyaman'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kaza sonrası otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı.

Edinilen bilgilere göre, İsmail Aslan idaresindeki 02 AGT 659 plakalı motosiklet ile sürücüsü ve plakası belirlenemeyen bir otomobil, Mehmet Akif Mahallesi Sucu Abuzer Caddesi üzerinde çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü İsmail Aslan yaralandı. Yaralı sürücü İsmail Aslan olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken otomobil sürücüsü ise aracıyla beraber olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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