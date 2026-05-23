Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Adıyaman'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Muhammed A., idaresindeki 02 AGN 120 plakalı motosiklet ile sürücüsü öğrenilemeyen 02 AFM 531 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı Saat Kulesi Kavşağı'nda çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Muhammed A., yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı