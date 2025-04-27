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Adıyaman'da Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Adıyaman'da Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı
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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 17 yaşındaki sürücü yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, ilçe merkezinde Y.D.'nin (17) kullandığı motosiklet, henüz plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen bir otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Y.D. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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